Iš draugo klaidos nepasimokė – girtas bandė sprukti nuo pareigūnų

Šeštadienio vakarą, Telšių apskrities vyriausiojo policijos komisariato Kelių policijos skyriaus pareigūnams vykdant eismo dalyvių kontrolę, apie 20.00 val., Telšių rajone, šalia Baltininkų k., pastebėtas įtarimą sukėlęs automobilis „Mitsubishi Space“, kurio vairuotojas bandė išvengti susitikimo su pareigūnais.

Apsukęs vairuojamą transporto priemonę ir nepaisęs tarnybinio automobilio šviesos ir garso signalų, vyras (gimęs 1992 m.) nuo pareigūnų bandė sprukti nusukęs į pievą.

Pareigūnai praneša, kad persekiojant nestojusį automobilį, pastarojo vairuotojas, padidinęs važiavimo greitį ir nevykdydamas teisėtų policijos pareigūnų reikalavimų sustoti, toliau nurūko žvyruotu keliu.

Po maždaug kilometro atkarpos kelio trukusių gaudynių, jos pasibaigė sprukusio vairuotojo nenaudai. Supratęs, jog pabėgti nepavyks ir vidury kelio sustabdęs vairuojamą „Mitsubishi Space“, vairuotojas netrukus atsidūrė ant žemės, o jo rankas „papuošė“ pareigūnų uždėti antrankiai.

Nesėkmingai pareigūnų sulaikymo bandžiusiam išvengti vyrui nustatytas vidutinis – 1,61 promilės girtumas, jis automobilį vairavo neįgijęs teisės vairuoti, o jo valdoma transporto priemonė nebuvo apdrausta privalomuoju civilinės atsakomybės draudimu. Be to, pareigūnai prisiminė, kad tas pats vairuotojas per Jonines važiavo girto draugo valdomoje transporto priemonėje, eksploatuotoje be valstybinių registracijos numerių. Deja, iš svetimų klaidų jaunas vyras nepasimokė ir tąkart buvęs stebėtoju, šį savaitgalį draugo scenarijų pakartojo pats.

Už aibę pažeidimų, vairuotojas patrauktas administracinėn atsakomybėn pagal Lietuvos Respublikos Administracinių nusižengimų kodekso 426 str. 5 d., 415 str. 1 d., o už vairavimą neblaiviam, kai nustatytas vidutinis girtumo laipsnis – baudžiamojon atsakomybėn pagal LR Baudžiamojo kodekso 281 str.