Įpykusio vairuotojo peiliu sužalotas taksistas: keleivė prašė nesustoti

UAB „Lietuvos taksi paslaugos“ vadybininkas Arijus sako niekada iš klientų negirdėjęs jokių neigiamų atsiliepimų apie antradienį užpultą vairuotoją. Taksi paslaugų sferoje vairuotojas dirba ne vienerius metus, tad Arijus neslėpė, kad buvo šokiruotas, kai sužinojo apie užpuolimą. Laimei, žmogaus nenužudė.

Pats taksi vairavęs vyras sako, kad jam tai tikrai pirmas bent panašus išpuolis ir lieka tik džiaugtis, kad nenužudė. Visgi dėl sužalojimo labai nukentės šeima, juk reikia mokėti mokesčius, išlaikyti šeimą, o čia, dešimt dienų medikai liepė nė nesikelti iš lovos.

Pirma kilusi mintis skiriamaisiais taksi ženklais pažymėtą „Opel“ vairavusiam vyrui - „Toyota“ vairuotojas gali būti apsvaigęs.

„Viskas prasidėjo Geležinio Vilko gatvėje, jis lėtai važiavo trečia juosta. Jau tada atkreipiau į vairuotoją dėmesį, nes važiavo gal kokių 30 kilometrų per valandą greičiu. Važiavau kurį laiką paskui, po to pamirksėjau šviesomis, taip paprašiau, kad praleistų. Vyras į mano prašymą nereagavo, nesitraukė. Tuomet persirikiavau į antrą juostą, o kai susilyginau, jis atidarė langą, ėmė šaukti, kad sustočiau, tačiau keleivė prašė to nedaryti. Ir nebūčiau sustojęs, kai vežu žmogų. Moteris išsigando ir sakė, kad pati tikrai nesustotų, kai kitas vairuotojas taip agresyviai rėkia“, – DELFI sakė gatvėje užpultas ir peiliu sužalotas taksi vairuotojas.

Kad automobilio „Toyota“ neužteks tik parėkauti, nei taksi vairuotojas, nei keleivė nė nenumanė, tad abu patyrė šoką dėl užpuolimo.

Buvo priverstas sustoti

Žalgirio gatvės pradžioje abu automobilius sustabdė šviesoforas.

„Raudoną automobilį vairavęs vyras staiga prišoko, atplėšė mano automobilio dureles ir ėmė tempti mane iš automobilio. Gyniausi ir sakiau, kad atstotų, o jis kažkuriuo metu išsitraukė peilį ir dūrė į man koją. Iš pradžių dėl patirto šoko nė nesupratau, kad mane sužalojo, o žmogus sėdo į automobilį ir nuvažiavo“, – pasakojo jaunas vyras.

Laimei, įvykio liudininkai tuoj pat paskambino policija ir pranešė apie užpuolimą bei kokį automobilį vairavo užpuolikas. Greitąją pagalbą taip pat iškvietė liudininkai. Maždaug po 20 minučių taksi vairuotojui pareigūnai pranešė, kad įtariamasis sulaikytas.

„To žmogaus nepažįstu, pirmą kartą jį mačiau“, – atviravo taksi vairavęs vyras.

Vyras neslėpė, kad jau nurimęs po įvykio svarstė, kur būtų susmigęs peilis, jei jis būtų išlipęs iš automobilio.

Įmonės vadybininkas Arijus sako, kad sunku suvokti tokį užpuoliko poelgį, jus gyvename civilizuotoje šalyje. Juk pulti ir peiliu žaloti žmogų vien dėl to, kad kažkas nepatiko - net sunku suvokti sveiku protu.

Policija sulaikė įtariamąjį - tai Armėnijos pilietis, gimęs 1968 metais. Po apklausos policijos komisariate jis uždarytas į areštinę.