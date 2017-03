Ieškomas jaunuolis pats su trenksmu prisistatė policijos pareigūnams

Kovo 23-osios naktį patruliuojantys policijos pareigūnai Panevėžyje, Respublikos gatvėje, pastebėjo keistai manevruojantį „Mazda 323“ automobilį ir ėmė jį sekti.

Devyniolikmetis automobilio vairuotojas, pamatęs ant kulnų lipančius pareigūnus, nusprendė pasukti į prekybos centro stovėjimo aikštelę, siekdamas išvengti akistatos su policija.

Čia „Mazda“ vairuotojui kilo geniali mintis – pasikeisti vietomis su kartu važiavusiu draugu, kuriam ir priklauso minėtas automobilis. Tačiau šis manevras vaikinui pakišo koją, nes pernelyg pasitikėdamas savo jėgomis, jis pabandė atlikti šį veiksmą nė deramai nesustabdęs automobilio. „Mazda“ ėmė riedėti ir rėžėsi į pareigūnų automobilį „Škoda Octavia“, praneša Panevėžio policija.

Pasirodo, įvykio kaltininkas drąsos nestokoja, nes prie vairo sėdo ne tik neblaivus (1,33 prom.), bet ir neturėdamas teisės vairuoti.

Patikrinus asmens duomenis, paaiškėjo, kad jis ieškomas, nes vengia atlikti bausmę už nusikaltimą. Praėjusių metų rugsėjį šiam jaunuoliui už chuliganizmą ir kūno sužalojimą teismas skyrė pusantrų metų nelaisvės. Nuosprendis įsiteisėjo šių metų kovo 1 d., po to buvo paskelbta bausmės vykdymo vengiančio nuteistojo paieška.

Eismo įvykio metu buvo apgadintas tarnybinis pareigūnų automobilis.

Naktinį pasivažinėjimą vainikavo jaunuolio pristatymas į areštinę, o transporto priemonės savininkui kuriam laikui teks pamiršti savo automobilį, kuris išvežtas į saugojimo aikštelę.

Devyniolikmetis iš areštinės bus išvežtas į pataisos namus, kur turės atlikti teismo skirtą laisvės atėmimo bausmę. Be to, už tai, kad vairavo neblaivus ir sukėlė eismo įvykį, jam gresia bauda nuo 1100 iki 1500 eurų ir automobilio konfiskavimas (nesvarbu, kad „Mazda“ priklauso ne jam - mašinos savininkas važiavo kartu ir negalės pareikšti, jog girtas bičiulis prie vairo sėdo be jo žinios).