Į „Pabradės kartono“ vadovo namus sugužėjo policija

Pirmadienio popietę įmonės „Pabradės kartonas“ sulaukė itin nemalonios žinutės apie jo namams gresiantį pavojų. Prieš pat 15-tą valandą kažkas parašė žinutę, kad namai sprogs.

„Bombos nerado, apieškojo pareigūnai namus“, - DELFI sakė Albinas Zakarauskas.

Vyras svarstė, kad vargu ar tokį grasinimą galėjo parašyti kas iš anksčiau atleistų iš darbo žmonių - niekas neatleidžiamas, jei tam nėra pagrindo. Be to, anot A. Zakarausko, visad išsiskiriama abiem pusėms suprantant, kodėl to reikia.

„Nebent gal galėjo parašyti vienas žmogus, kuris dabar sėdi, jis buvo įsibrovęs į mūsų įmonę. Smulkus vagišius, dar buvo linkęs ir padeginėti. Nors, kai įkliuvo, prisipažino, atrodo, kad suprato savo poelgį“, - svarstė nemalonios žinutės sukrėstas vyras ir pripažino, kad tai gauti tokį grasinimą labai nemalonu.

Policija tiria, kas melagingai pranešė apie pavojų.