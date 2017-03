H. Daktaro skunde – ypatingai jautrus prašymas

Vilniaus apygardos administracinis teismas antradienį pradėjo nagrinėti dar vieną H. Daktaro skundą – griežčiausia bausme nuteistas nusikaltėlis teisėjų prašo įpareigoti Lukiškių tardymo izoliatorių-kalėjimą (TIK) ir Kalėjimų departamentą sudaryti galimybę jam pasimatyti su savo trimis vaikaičiais.

Nuteistasis, kuris su teisėjais bendravo nuotoliniu būdu iš Lukiškių TIK įrengto specialaus kabineto, teigė, kad jo nepilnamečiai vaikaičiai su savo tėvais į pasimatymus neįleidžiami, nes taip nutarė kalėjimo administracija.

„Vaikaičių nemačiau nuo 2009 m., kai esu įkalintas Lukiškėse“, – aiškino H. Daktaras.

„Žmonišką tiesą ir teisingumą“ teisėjų prašantis nustatyti buvęs Kauno nusikaltėlių autoritetas skunde nurodė, kad gali matytis ir bendrauti su vaikais, bet jis taip pat norėtų pažinti ir savo vaikaičius.

Anot jo, nors dar praėjusiais metais teismas nurodė, kad Lukiškių TIK pažeidžia nuteistųjų iki gyvos galvos teises, kai nesuteikia ilgalaikių pasimatymų su artimaisiais, tačiau tokia tvarka iki šiol nepasikeitė – teismo sprendimas yra apskųstas apeliacine tvarka.

Tuo metu Lukiškių TIK nurodė, kad H. Daktaras su vaikaičiais negali pasimatyti, nes tokios galimybės nenumato įstatymas – nuteistiesiems leidžiama matytis tik su savo vaikais. „Vaikaičiai nėra vaikai“, – nurodė įkalinimo įstaigos atstovai.

Su vaikaičiais įkalinimo įstaigoje pasimatyti norintis H. Daktaras teisėjams taip pat pasiskundė, kad kalėjimo administracija jam nesudaro galimybės parduotuvėje įsigyti natūralaus medaus. „Aš vedu sveiką gyvenimo būdą, nevartoju cukraus ir nevalgau jokių saldumynų, šokolado, todėl noriu įsigyti natūralaus medaus“, – nurodė jis.

Tačiau įkalinimo įstaigos vadovybė nuteistiesiems neleidžia jo įsigyti, nes esą iš jo galima pasigaminti alkoholio surogatą, vadinamąją „braškę“.

„Kalėjime nėra tokių milijonierių, kad iš natūralaus medaus gamintųsi „braškę“ – anksčiau gaminosi iš dirbtinio medaus, bet jis buvo uždraustas“, – rašoma skunde, kurį H. Daktaras surašė pats savo ranka.

Vilniaus apygardos administraciniame teisme yra dar dvi neišnagrinėtos bylos, kuriose H. Daktaras yra pateikęs reikalavimus. Anksčiau jis ne vieną bylą yra laimėjęs – teismas konstatavo, kad Lukiškių TIK turi jam sudaryti galimybę įsigyti rašymo priemones, prieskonių (cinamono) ir džiovintų vaisių (razinų), nes įstatymuose nėra draudžiama jų įsigyti.

Be to, teismas nutarė, kad Lukiškių TIK iš naujo privalės išnagrinėti H. Daktaro skundą dėl to, kad jam neleidžiama įsigyti kiaušinių, sausainių, smilkalų ir klijų.