H. Daktaras laimėjo dar vieną bylą prieš valstybę

Vilniaus apygardos administracinis teismas ketvirtadienį paskelbė, kad griežčiausia bausme nuteistas H. Daktaras Lukiškių tardymo izoliatoriaus-kalėjimas (TIK) privalo sudaryti galimybę jam įsigyti pageidaujamų prieskonių (cinamono) ir džiovintų vaisių (razinų), nes įstatymuose nėra draudžiama jų įsigyti.

Be to, teismas nutarė, kad Lukiškių TIK iš naujo privalės išnagrinėti H. Daktaro skundą dėl to, kad jam neleidžiama įsigyti kiaušinių, sausainių, smilkalų ir klijų. Anot bylą išnagrinėjusių teisėjų, įkalinimo įstaigos administracija privalėjo pagrįsti savo sprendimą, kodėl šių produktų ir daiktų nuteistiesiems neleidžiama įsigyti kalėjimo parduotuvėje.

„Privaloma į skundą atsakyti ne formaliai, o realiai“, – teismo sprendime pažymima, kad įkalinimo įstaiga taip pat gali imtis priemonių, kad nuteistieji galėtų įsigyti jų pageidaujamų, tačiau įstatyme nedraudžiamų daiktų.

Neturtinės žalos teismas nepriteisė, nes nenustatytos būtinosios sąlygos civilinei atsakomybei atsirasti – H. Daktaras nepateikė įrodymų, kad patyrė neturtinę žalą.

Šis teismo sprendimas dar galės būti skundžiamas aukštesnės instancijos teismui.

Kreipdamasis į teismą H. Daktaras skunde prašė ne tik panaikinti jam nepalankius Lukiškių TIK ir Kalėjimų departamento sprendimus, bet ir iš valstybės sąskaitos atlyginti jam dėl esą kankinimo padarytą žalą. Ją kalinys įvertino 3 tūkst. eurų – esą dėl to, kad patiria nepatogumus, jam taip pat sušlubavo sveikata.

Į teismą H. Daktaras kreipėsi dėl to, kad kalėjimo teritorijoje esančioje parduotuvėje negali įsigyti jam reikalingų maisto produktų, smilkalų ir klijų popieriui. Pastarieji jam esą reikalingi tam, kad galėtų klijuoti pašto ženklus.

H. Daktaras taip pat skundėsi, kad parduotuvėje negali nusipirkti razinų, kiaušinių, cinamono ir smilkalų. Nuteistasis savo skunde nurodė, kad razinas mėgsta valgyti ir jos yra naudingos sveikatai, kiaušiniai iki įkalinimo taip pat buvo įtraukti į jo kasdienį racioną, be to, juos H. Daktaras mėgsta valgyti ir žalius.

Taip pat jam patinka patiekalai su cinamonu. O smilkalai, kaip aiškino H. Daktaras, reikalingi blogam kvapui neutralizuoti – kameroje, kurioje jis gyvena, nuo gyvenamosios patalpos nėra atskirtas tualetas.

Kreipdamasis į teismą buvęs Kauno nusikaltėlių šulas taip pat prašė išaiškinti, ar Lukiškių TIK vidaus taisyklės neprieštarauja Bausmių vykdymo kodekso straipsniui, kuriame yra nurodyti kaliniams draudžiami perduoti maisto produktai ir reikmenys. Jų nuteistiesiems taip pat neleidžiama perduoti.

Nei Lukiškių TIK, nei Kalėjimų departamentas nesutiko su H. Daktaro reikalavimais ir teismui nurodė, kad produktai, kurių nori įsigyti nuteistasis, yra įtraukti į draudžiamųjų perduoti daiktų sąrašą, todėl jų negalima ir nusipirkti kalėjime esančioje parduotuvėje.

Kalėjimo administracija teismui nurodė, kad kaliniams draudžiama perduoti razinas, nes iš jų galima pasigaminti alkoholio surogatą.

Kiaušiniais neprekiaujama, nes galima užsikrėsti selmonelioze, be to, nuteistieji neturėtų galimybės jų išsivirti.

Pasak kalėjimo vadovybės, nuteistiesiems taip pat draudžiama parduotuvėje parduoti sausainius, nors galima įsigyti dribsnių, chalvos ir kitų produktų.

O štai cinamonas, kurio H. Daktaras nori įsigyti, nėra draudžiamas, tačiau parduotuvės prekių sąraše jo nėra – esą neprivaloma turėti visų produktų, kuriuos nori įsigyti nuteistieji. Ir vietoj to H Daktarui įkalinimo įstaiga pasiūlė nusirpikti pipirų, bazilikų arba krapų.

Tai ne pirmas kartas, kai H. Daktaras skundžiasi gyvenimu įkalinimo įstaigoje. Neseniai jis yra laimėjęs bylą dėl to, kad kalėjimas neleido jam įsigyti rašymo priemonių bei nesudarė galimybės atvykti privačiam odontologui.

Taip pat teismas jam priėmė palankų sprendimą ir byloje, kurioje jis skundėsi, kad įkalinimo įstaiga nesudaro galimybės sutuoktinei Ramutei Daktarienei atvykti į ilgalaikius pasimatymus.

Šį sprendimą teisėjai priėmė remdamiesi Europos Žmogaus Teisių Teismo praktika, tačiau įkalinimo įstaiga sprendimą yra apskundusi apeliacine tvarka Lietuvos vyriausiajam administraciniam teismui.

H. Daktaras yra pateikęs ir daugiau skundų, bet jie dar neišnagrinėti.