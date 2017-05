Girtas 19-metis vėl važiavo be padangos – gelbėjo draugo vairuotojo pažymėjimą

Vasaros sezonui įgaunant pagreitį, pastebimas keliuose suintensyvėjęs eismas, kuriame neretai dalyvauja ir nedrausmingi vairuotojai. Todėl, siekdami užkirsti kelią eismo nelaimėms, Telšių apskrities vyriausiojo policijos komisariato Kelių policijos skyriaus pareigūnai dar labiau aktyvina patruliavimą, ypatingą dėmesį skirdami savaitgalių naktims.

Naktį iš penktadienio į šeštadienį Telšių apskrityje vykdant intensyvią eismo dalyvio kontrolę, pareigūnų alkotesteriams darbo netrūko.

Patruliuodami kelyje tamsiuoju paros metu, Kelių policijos pareigūnai iš viso nustatė 21 Kelių eismo taisyklių pažeidimą. Įkliuvo trys girti, du neturintys teisės vairuoti asmenys. Dar trys vairuotojai į alkotesterį „įpūtė“ leidžiamą prom. kiekį (iki 0,40). Automobilio vairuotojui nustatytas vidutinis – 1,74 prom. girtumas, motociklininkas buvo lengvai apsvaigęs – nustatytas 0,47 prom. girtumas, praneša Telšių apskrities policija.

Taip pat administracinio nusižengimo protokolai surašyti trims asmenims, automobilius eksploatavusiems be privalomojo civilinės atsakomybės draudimo, vienam – už tai, kad automobilis be techninės apžiūros. Dar du vairuotojai rankomis naudojosi mobiliuoju telefonu, o septyni važiavo nesegėdami saugos diržų. Šeštadienio naktį nubaustas ir vienas pėsčiasis, tamsiuoju paros metu gatve kulniavęs be atšvaito ar kito šviesą atspindinčio elemento.

Į pareigūnų akiratį netoli Rūdupių kaimo pateko ir išskirtinio dėmesio užsitarnavo automobilis, kuris gatve riedėjo ne taip, kaip įprasta – vienas lengvojo lydinio ratlankis buvo be padangos. Sustabdžius paaiškėjo, kad prie vairo – pareigūnų dėmesio Velykų išvakarėse jau susilaukęs 19-metis, kuris tąkart automobiliu važiavo tik su dviem padangomis.

Neįprastus vairavimo ypatumus įvaldęs jaunuolis neturi vairuotojo pažymėjimo, be to, jam nustatytas 1,39 prom. girtumas. Jis pasakojo, kad prie vairo sėdo paprašytas neblaivaus draugo, siekusio išsaugoti vairuotojo pažymėjimą.

Policijos pareigūnai įspėja vairuotojus, kad naktiniai reidai bus vykdomi vis intensyviau, tad ragina elgtis atsakingai, nevairuoti transporto priemonių išgėrus, eksploatuoti tik tvarkingus automobilius bei laikytis kitų Kelių eismo taisyklių reikalavimų.