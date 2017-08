„Nuo priklausomybės alkoholiui nesigydau, nes manau, kad jos neturiu“, – Vilniaus miesto apylinkės teisme pareiškė 22 metų Vykintas Kaziulis.

Prieš metus lygtine laisvės atėmimo bausme nuteistas jaunas vyras vėl stojo prieš teismą – šįkart bausmės vykdymą prižiūrinti Vilniaus apygardos probacijos tarnyba prašė nuteistajam skirti papildomas pareigas, nes V. Kaziulis pažeidinėja tvarką.

Už tai, kad būdamas girtas be jokios priežasties sumušė Vilniaus Lazdynų baseine esančios kavinės vadovą ir savo namuose laikė kanapes, V. Kаziuliui teismas yra skyręs 3 metų 6 mėnesių laisvės atėmimo bausmę, bet jos vykdymą atidėjo maksimaliam įstatyme numatytam 3 metų laikotarpiui.

Bausmės atidėjimo laikotarpiu teisėja V. Kаziulį įpareigojo neišvykti iš Vilniaus ribų be Probacijos tarnybos žinios, būti namuose nuo 22 iki 6 val., jeigu tai nesusiję su darbu, ir uždraudė vartoti alkoholį ar kitas psichiką veikiančias medžiagas. Be to, išvadų dėl savo elgesio iki šiol nepadaręs V. Kаziulis buvo įpareigotas dalyvauti smurtinį elgesį keičiančiose programose.

„Realus laisvės atėmimo bausmės atlikimas didintų V. Kаziulio atskirtį nuo visuomenės, ribotų jo savarankiško ir nenusikalstamo gyvenimo galimybes – mokytis, dirbti ir teisėtais būdais įgyti pajamų, tuo tarpu laisvės atėmimo bausmės vykdymo atidėjimas ribotų kaltinamojo polinkį nusikalsti, tačiau neizoliuotų jo nuo visuomenės, šeimos narių, artimųjų ir taip skatintų teigiamus jo gyvenimo pokyčius“, – skelbdama nuosprendžio motyvus, kodėl nuteistasis paliktas laisvėje, sakė teisėja Rasa Paužaitė.

Tačiau šie įpareigojimai Vilniaus Gedimino technikos universitete studijuojančiam V. Kaziuliui, kuriam bausmė skirta iki 2019 m. spalio 7 d., nelabai rūpi – jo elgesį kontroliuojantys pareigūnai teismui nuodė, kad bausmės vykdymo atidėjimo laikotarpiu nuteistasis nevykdė teismo jam paskirto įpareigojimo būti namuose nuo 22 val. iki 6 val.

Tarnybos atstovai nurodė, kad kartą jo nerado namuose, be to, jis autobusu važiavo su negaliojančiu terminuoti elektroniniu bilietu, baudos nesumokėjo, dėl to buvo papildomai įspėtas.

„Jis taip pat birželio 24 d., būdamas neblaivus (nustatytas 1,92 prom. girtumas), eidamas per gatvę, kelis kartus koja spyrė į automobilį“, – Prabacijos tarnybos atstovų teigimu, nuteistasis dėl to buvo nubaustas administracine tvarka.

Tarnybos atstovai V. Kaziulį įspėjo, kad teismas jam yra uždraudęs vartoti alkoholį bei kitas psichiką veikiančias medžiagas, tačiau nuteistasis atsisakė gydytis priklausomybės ligas.

Tuo metu V. Kaziulis įsitikinęs, kad neturėtų gydytis nuo to, kam nėra priklausomas.

„Metus nevartojau alkoholio, galvojau, gal nebūsiu toks neadekvatus išgėręs, todėl pabandžiau, bet supratau, kad alkoholis mane vis dar veikia neigiamai“, – teisme kalbėjo V. Kaziulis.

Jis tikino, kad laikosi teismo skirtų įsipareigojimų ir stebėjosi, kaip policijos pareigūnai jo nerado namuose, kuriuose jis esą visada būna nuo 22 val.

Tačiau tokie nuteistojo pasiteisinimai neįtikino teismo – teisėja pažymėjo, kad bausmės vykdymo atidėjimo metu V. Kaziulis jau du kartus buvo baustas administracine tvarka. O vienas pažeidimas buvo padarytas esant neblaiviam, nors teismo yra įpareigotas nevartoti psichiką veikiančių medžiagų.

Nors ir pažeidė teismo skirtus įpareigojimus, tačiau už grotų V. Kaziulis dar nebus sodinamas – ir vėl nuteistajam suteikta galimybė taisytis neizoliavus nuo visuomenės.

„Bausmės tikslai V. Kaziulio atžvilgiu šiuo metu dar gali būti pasiekti be realios laisvės atėmimo bausmės“, – pirmadienį paskelbė teisėja R. Paužaitė, kuri nutarė V. Kaziuliui paskirti papildomą įpareigojimą – visą probacijos laikotarpį nesilankyti vietose, kur prekiaujama alkoholiu ir kitomis psichiką veikiančiomis medžiagomis bei nebendrauti su asmenimis, vartojančiais alkoholinius gėrimus ir kitas psichiką veikiančias medžiagas.

V.Kаziulis išgarsėjo, kai Vilniuje, Jonažolių g., būdamas neblaivus automobiliu taranavo autobusų stotelę ir pasišalino iš eismo įvykio. Laimei, tą vakarą stotelėje žmonių nebuvo. Už tai teismas V. Kаziuliui yra skyręs daugiau kaip tūkstančio eurų baudą bei pusketvirtų metų uždraudęs vairuoti transporto priemones.

Po šios istorijos V. Kaziulis buvo nuteistas ir dėl sunkaus sveikatos sutrikdymo ir neteisėto narkotinių medžiagų įgijimo bei laikymo.

Bylos duomenimis, V. Kаziulis praėjusių metų balandžio 16 d. Vilniuje, Lazdynų baseino kavinėje sumušė jos vadovą – kartą trenkė rankoje laikytu nenustatytu daiktu į veidą. Smūgis buvo toks stiprus, kad nukentėjusysis net buvo paguldytas į Reanimacijos skyrių. Vėliau medikai konstatavo, kad vyrui buvo sunkiai sutrikdyta sveikata.

Šį nusikaltimą V. Kаziulis padarė būdamas girtas, nors ir nebuvo nustatytas jo neblaivumas – dėl incidento Lazdynų baseino kavinėje jis buvo apklaustas ne iš karto. Kavinės direktorius pareigūnams sakė, kad tądien V. Kаziulis į barą buvo atėjęs su draugu, tačiau nieko neužsisakė ir išėjo, o kai vėliau grįžo, be jokios priežasties jį puolė ir sudavė stiprų smūgį į veidą. Nuo smūgio vyras nugriuvo ant žemės ir prarado sąmonę.