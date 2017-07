Elektros linijos projektuotojai bus teisiami dėl žmogaus mirties

Nelaimė Alytaus rajone, Simno seniūnijoje įvyko 2015 metų balandžio 1 dieną. Tuo metu čia, vykdant projektą „400 Kv įtampos elektros perdavimo oro linijos nuo Alytaus iki Lietuvos-Lenkijos sienos statyba“, buvo atliekami elektros laidų įtvirtinimo ant atramų darbai. Vienam darbininkui dirbant autobokštelyje, o kitam – ant atramos, pastaroji nugriuvo. Prie atramos saugos diržu prisitvirtinęs 29 metų elektromontuotojas-aukštalipis kartu su ja krito ant žemės ir nuo sunkių sužalojimų žuvo vietoje, praneša Generalinė prokuratūra.

Aiškinantis nelaimės darbe aplinkybes, ekspertai nustatė, kad 50 metrų aukščio geležinė atrama griuvo, nes buvo įrengti pernelyg trumpi ją laikančių pamatų poliai. Ekspertizės akte konstatuota, kad buvo suprojektuoti per silpni (apie 6 kartus silpnesni, nei būtina ) ir polių rovimui nepakankamai atsparūs pamatai. Be to, specialistai konstatavo, kad buvo atlikta netinkama projekto ekspertizė (teigiama ekspertizės išvada duota, nors suprojektuota konstrukcija neatitiko mechaninio atsparumo ir pastovumo reikalavimų), o natūriniai polių bandymai, kurie būtų leidę nustatyti faktinę (per mažą) pamatų laikomąją galią, nebuvo atliekami. Taip pat galimai padarytų pažeidimų rasta ir statinio projekto vadovo bei projekto konstrukcijų dalies vadovo veiksmuose.

Ikiteisminį tyrimą šioje byloje atliko Alytaus apskrities vyriausiojo policijos komisariato kriminalinės policijos nusikaltimų tyrimo skyriaus pareigūnai, o jiems vadovavo Kauno apygardos prokuratūros Pirmojo baudžiamojo skyriaus prokuroras A. Kiuršinas.

Dėl jauno vyro mirtimi pasibaigusios nelaimės kaltinimai pareikšti 4 asmenims – dviejų bendrovių projektuotojams A. P. ir A. B., projekto vadovui J. S. bei projekto ekspertizę atlikusiai ekspertei V. K. Jiems pareikšti kaltinimai dėl statybą reglamentuojančių teisės aktų reikalavimų pažeidimų, jeigu dėl to įvyko statinio avarija ir žuvo žmogus. Už tai Baudžiamasis kodeksas numato baudą, areštą arba laisvės atėmimą iki 6 metų. Šioje byloje civilinius ieškinius yra pareiškę ir žuvusio aukštalipio artimieji.

Pasak prokuroro A. Kiuršino, akivaizdu, kad mirtina nelaimė tiesiant elektros liniją įvyko dėl jos statybos projekte padarytos ir nepastebėtos klaidos. „Nors kai kurie kaltinamieji pripažįsta, kad buvo padaryta tam tikrų klaidų, tačiau teigia, kad dėl netinkamo projektavimo kalti ne jie, o kiti su projektu dirbę asmenys. Lieka tik apgailestauti, kad tokios laiku nepastebėtos klaidos kartais kainuoja labai brangiai, t. y. – žmogaus gyvybę“, – sakė prokuroras.

Byla perduota Alytaus rajono apylinkės teismui.