Dėl išdaužto lango patruliams buvo nurodyta skubėti – vienas žuvo, kitam perdurti plaučiai

Antradienį prie Pagėgių policijos patruliai su švyturėliais lėkė gavę nurodymą. Jiems buvo įsakyta skubėti dėl Pagėgių gimnazijoje išdaužto lango. Tragiškos avarijos metu vienas pareigūnas žuvo, kita sunkiai sužalotas. Jie skubėjo - įvykiui buvo priskirta B kategorija.

Paaiškėjo naujos tragiškos avarijos prie Pagėgių aplinkybės. Skubių siuntų pristatymo įmonės SST mikroautobuso 20-metis vairuotojas, užuot sustojęs, išlėkė į priešpriešinę eismo juostą ir kaktomuša susidūrė su policijos automobiliu, važiavusiu su įjungtais švyturėliais. Vienas pareigūnas žuvo, kitas sunkiai sužalotas. Avarijos kaltininkui lūžo koja.

Aiškėja tragedijos aplinkybės. Patruliams buvo nurodyta vykti į gimnaziją, kur moksleivis sudaužė langą. Nustatyta, kad susidūrimo metu policijos automobilio, važiavusio su įjungtais šviesos signalais, greitis buvo 118 km/val.

Patruliams iškvietimai skirstomi į kategorijas, nuo to priklauso, per kiek minučių jie privalo atvykti į iškvietimo vietą. Kodėl komisariato budėtojas priskyrė lango sudaužymą B kategorijai (privaloma atvykti per 20 minučių), aiškinamasi tarnybinio tyrimo metu.