Buvo gavęs paskutinę galimybę pasitaisyti: pamokanti trečiojo įtariamo žudiko istorija

Vagies karjera

S. B. kaip ir nemaža dalis jo giminės narių kriminalinę karjerą pradėjo dar nesulaukęs pilnametystės.

2015 liepos mėnesį S. B. buvo nuteistas už plėšimus ir vagystes. Tada 17-etis atsipirko lygtine laisvės atėmimo bausme ir toliau mėgavosi laisve. Ir toliau darė nusikaltimus.

Kitame nusikaltime vėl šmėžuoja Dolerio J. pavardė, kuris iš Pravieniškių pataisos namų, kur buvo kalinamas už kitus nusikaltimus, paleistas 2015 metų vasario pabaigoje.

2015 metų birželio 19-ąją iš renovuojamo namo Kėdainių J. Basanavičiaus gatvėje pavogti 5 radiatoriai (po 75 eurus) ir vandentiekio sklendė (150 eurų). Iš viso statybų bendrovė žalą įvertino 525 eurais. Tiesa, vėliau ieškinys sumažintas iki 375 eurų.

Teisme S. B. aiškino, kad radiatorius jam už alų atidavė „pažįstamas Edikas“. S. B. į pagalbą pasikvietė draugą Dolerį J. Vyrai iš namo išsinešė sunkius radiatorius ir taksi automobiliu juos nuvežė į metalo supirktuvę. Vyrai gavo 77 eurus.

„Manau, kad vagystės nepadariau“, - tada teisme kalbėjo S. B.

2015 metų spalio pabaigoje S. B. kaltę jau pripažino. Netrukus teismas įpareigojo nepilnamečio atstovą tėvą J. B. padengti nuostolius - 375 eurus.

Tuo tarpu pačiam S. B. skirti 8 mėnesiai lygtinai. 2015 liepos mėnesį S. B. buvo nuteistas už plėšimus ir vagystes. Subendrinus bausmes už anksčiau padarytą nusikaltimą, jam skirta galutinė lygtinė 2 metų laisvės atėmimo bausmė. Jos vykdymas atidėtas trejiems metams.

Draudimų nepaisė

2016 metų lapkritį Kėdainių rajono apylinkės teismas gavo Probacijos tarnybos teikimą dėl papildomų pareigų paskyrimo S. B.

Probacijos tarnyba S. B. elgesį kontroliavo nuo 2015 metų gruodžio 11-os dienos. Tuo metu S. B. mokėsi suaugusiųjų centro 6 klasėje. Nuo bausmės pradžios jis jau du kartus buvo pažeidęs lygtinio paleidimo sąlygas, kai nakties metu nebuvo rastas namuose.

Be to, jis tris kartus buvo baustas administracine tvarka - dėl kaimynės iškeikimo (29 eurai bauda), be teisių vairavo automobilį (360 eurų bauda), viešoje vietoje gėrė alkoholį (įspėjimas).

2015 metų lapkričio 15-ąją Kėdainių rajono apylinkės teismas įpareigojo čigoną dalyvauti elgesio pataisos programoje. Papildomos priemonės baigė galioti praėjusių metų gruodžio pradžioje. 2016 metų lapkritį teisme svarstytas šis klausimas.

„Nuteistasis vis tik visiškai nepasitaisė, bet probacijos darbuotojai kiekvieną atvejį vertina individualiai. Tačiau yra du įspėjimai ir prokuroras gali prašyti naikinti bausmės atidėjimą ir pasiųsti nuteistąjį į kalėjimą, bet jis dabar mokosi, registruojasi darbo biržoje, būna namuose, tai riekia manyti, kad įspėjimas būtų paskutinė poveikio priemonė apie kurią mes kalbame. Prašau skirti paskutinį įspėjimą ir paskirti elgesio pataisos programą, kurios numatytos probacijos tarnyboje“, - teisme kalbėjo prokuroras Nerijus Gružauskas.

„Ačiū labai“, - į tai atsakė S. B. Ir vėl liko laisvėje. Tačiau neilgam. Neoficialiomis žiniomis, kartu su giminaičiais jis buvo suimtas tiriant I. Strazdauskaitės nužudymą.

DELFI primena, kad kovo 5 d. apie 21 val. gautas pranešimas, jog tamsiai rudos spalvos automobiliu „Audi A7“ apie 16.30 val. iš Plungės į Vilnių išvažiavo I. Strazdauskaitė (gimusi 1991 m.), kuri, pravažiavusi Kauną, pasak pranešėjo, dingo – dingo ryšys, vėliau telefonas buvo išjungtas.

Iš Plungės į Vilnių išvykusi mergina paslaptingai dingo, įtariama, ji pagrobta. Tokie įtarimai kilo, kai naktį iš sekmadienio į pirmadienį, apie 1.30 val., jos automobilis buvo rastas Jonavos rajone, netoli Žeimių miestelio esančiame miške. Po kelias paras trukusių itin aktyvių paieškų kovo 10 d., buvo sulaikyti šeši įtariamieji - keturi jauni vyrai ir vieno iš jų motina bei tėvas. Vėliau teismas leido suimti keturis vyrus.

Policijos pareigūnai I. Strazdauskaitės artimiesiems turėjo pranešti skaudžią žinią.