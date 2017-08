Britams šiurpą kėlusi istorija apie vergvaldį iš Lietuvos: anglai mane pakišo ir meluoja, kad žmones laikiau kiaulidėse

Prieš trejus metus britų spauda aprašė, kad darbininkai kentė E. Mankevičiaus brutalumą, kartais dirbo be atlygio ir tenkinosi nežmoniškomis darbo sąlygomis. Buvo skelbiama, kad darbininkas net nebuvo leidžiama nusiprausti, o glaudėsi jie pilname blusų būste. Kone visi geresnio gyvenimo ieškoję žmonės pateko į pinkles, kai pasitikėjo tautiečiu, žadėjusiu darbą ir gerą atlygį.

„Advokatai rado penkis ar šešis tokius, kurių paklausė, ar nori pinigų. Man pakišo tuščią lapą, aš ant jo ir pasirašiau“, – dėstė savo poziciją vyras.

Vištų gaudytojais vienoje Kente įsikūrusioje įmonėje dirbę lietuviai nebuvo nelegalai. Jie įdarbinti pasirašius sutartis, tačiau ne vienas vėliau apklausiamas pareigūnų tai prilygino kone mirties nuosprendžiui. Kodėl grįžo atgal? Vienas vyrų pasakojo, kad kitaip nebuvo įmanoma, o jam pabėgus, E. Mankevičius susirado, kur jis gyvena ir sumušė vyrus, kuriuos rado namuose.

E. Mankevičius tikino, kad jis nieko bendra su žmonių išnaudojimu neturėjo.

„Noble Foods“ priklauso anglų porai Jacqueline Hazel Judge ir Darrel Jon, jie turėjo sutartis su „Noble Foods“, kuriai priklauso tokios bendrovės, kaip „Happy Eggs“ ir „Posh Birds“, įmonė tiekia kiaušinius ir vištieną kompanijoms „McDonald’s“, „Tesco“, „Asda“, „Marks and Spencer“ bei „Sainsbury’s“. Užsieniečiai jau sumokėjo dideles sumas, kaip žalos atlyginimą smurtą ir išnaudojimą patyrusiems darbininkams.

Sunkiais ir labai sunkiais nusikaltimai kaltinamas vyras sako, kad jei jis būtų išties toks vergvaldys, kuris pjudė žmones šunimis, būtų tuoj pat sulaikę, o istorija buvo nuskambėjusi per visą pasaulį. Be to, žmonės patys grįžo į tą pačią įmonę, kurią vadino išnaudotojais.

E. Mankevičius užsienyje turėjo valymo įmonę. Vyras sako, kad jis įdarbino moteris, o keliems vyrams tik padėjo vedamas gerų norų.

Prokuratūros duomenimis, apie laisvas darbo vietos buvo skelbiama internete, tačiau daugiausiai darbininkų E. Mankevičius susirado Gargždų apylinkėse.

Tyrimą pradėjusi Kento policija britų žiniasklaidai pateikė informaciją, kad dėl nukentėjusiųjų baimės bei spragų įstatymuose, lietuvio nusikaltimų baudžiamasis tyrimas įstrigo. Pats E. Mankevičius tvirtino, kad ne kartą pas jį buvo žurnalistai, kurie apsimetinėjo šuns pirkėjais ar sugalvodavo kokį kitą pretekstą, domėjosi karvėmis ir po to apie jį rašė. Taip pat galėjusi užsukti ir teisėsauga.

„Viskas surašyta vienašališkai“, – dėstė savo poziciją vyras ir tikino, kad jis pripažįsta tik vieną kaltinimą, kad pas jį rasta šaudmenų, nors ir tie yra pirkti turint legaliai išduotą ginklą.

Vyras kaltinamas prekyba žmonėmis bei jų išnaudojimu, taip pat neteisėtu šaudmenų laikymu.

E. Mankevičius buvo sulaikytas Lietuvoje. Tyrimą baigę pareigūnai pasidalijo filmuota medžiaga iš sulaikymo operacijos.

Pagal pareikštus kaltinimus E. Mankevičiui gresia iki dvylikos metų.

Klaipėdos apygardos teismas ketvirtadienį paskelbė, kad dėl kaltinimų sunkiais ir labai sunkiais nusikaltimais vyras begali būti paleistas į laisvę, tad jis dar tris mėnesius bus suimtas. Pats E. Mankevičius tvirtina, kad tai jis tapo užsieniečių melo auka, o buvo išnaudotoju ir žiauriu despotu, kaip kad apie jį esą pasakoję per tyrimą žmonės.

E. Mankevičius suimtas yra nuo gruodžio mėnesio. Nors Lietuvoje turi šeimą ir ūkį, teismas nusprendė, kad vyras gali slapstytis, mat turi ryšių užsienyje. Dar vienas teismo motyvas – gali daryti sunkius nusikaltimus.

Teismas paminėjo ir tai, kad vyras anksčiau buvo teistas. Paaiškėjo, kad jis buvo teistas už naminukę.

Teismo sprendimas vyro netenkino ir jis žada pateikti skundą nei prašyti, kad jį paleistų į laisvę.