Beprotiška pramoga – Kaune nužudytas niekuo dėtas vyras

Pasak Kauno apygardos prokuratūros pirmojo baudžiamojo persekiojimo skyriaus prokuroro Vytauto Gatavecko, Kaune susitikę du seni pažįstami A. Komisaraitis ir J. Čeplauskas sugalvojo pasilinksminti, tai yra sumanė pasityčioti iš žmonių ir paskambino atsitiktinai surinktu numeriu.

Atsiliepusiam vyrui jie prisistatė esantys iš siuntinių tarnybos ir pradėjo aiškinti, kad vyrui yra pristatytas kažkoks siuntinys ir pastarasis turi jį atsiimti. Tačiau nukentėjusysis sakė, kad jokių siuntinių nelaukė.

„Taip įtariamieji besikabinėdami susiginčijo su nukentėjusiuoju ir vyrai nusprendė viską išsiaiškinti susitikę. Atsiliepęs vyras buvo išgėręs, jis šventė su draugu. Greičiausia dėl to ir susitiko su įtariamaisiais. Be to, vyrai bekalbėdami telefonu išsiaiškino, kad yra Kaune ir visai netoli vieni kitų. Todėl nusprendė susitikti P. Lukšio g. ir Ukmergės g. sankirtoje.“ - įvykio aplinkybes aiškino prokuroras.

V. Gatavecko teigimu, tik susitikus ir nukentėjusiajam nespėjus pasakyti nė žodžio, A. Komisaraitis papurškė pastarajam į veidą dujų. 43 m. amžiaus vyrui suklupus, įtariamieji pradėjo jį spardyti, mušti. Sumušę nukentėjusįjį ir iš jo paėmę mobiliojo ryšio telefoną įtariamieji pasišalino. Pusamžis vyras liko gulėti susitikimo vietoje. Vyro kūnas buvo rastas tik kitos – liepos 17 – dienos rytą.

„A. Komisaraitis apklausos metu patvirtino, kad nebuvo jokios priežasties, nukentėjusysis nieko nepasakė, nieko neišprovokavo. Tiesiog jis be priežasties papurškė nukentėjusiajam dujų ir pradėjo vyrą mušti. Mušė kartu su J. Čeplausku. A. Komisaraitis prisipažįsta įvykdęs nusikaltimą, o J. Čeplauskas savo kaltę neigia bei parodymus duoti atsisako“, - sakė V. Gataveckas.

Ar įtariamieji tą lemtingą naktį buvo blaivūs ar ne, neaišku. Vienas jų buvo sulaikytas po keturių dienų, tai yra liepos 20 d., kitas – liepos 24 d.

Prokuroro teigimu, tiek A. Komisaraitis, tiek ir J. Čeplauskas anskčiau yra teisti. Be to, J. Čeplauskas visai nesenai buvo paleistas iš įkalinimo įstaigos, kurioje atliko bausmę dėl vagystės.

Prokuroras teismo prašė įtariamuosius suimti 3 mėn. Teismas tenkino prokuroro prašymus ir abiem įtariamiesiems skyrė laisvės atėmimą 3 mėn. terminui.