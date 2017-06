Atostogaujanti prokurorė pričiupo juvelyrinę siaubusių plėšikų gaują: į laisvę teismas nepaleido nė vieno

Panevėžyje nuteisti 5 vyrai, organizavę ir įvykdę juvelyrinių dirbinių salono apiplėšimą. Šio nusikaltimo liudytoja atsitiktinai tapo atostogaujanti Panevėžio apygardos prokurorė, iškvietusi policiją ir suskubusi vytis plėšikus.

Teismas visus teisiamuosius pripažino kaltais ir skyrė jiems realias laisvės atėmimo bausmes.

Įžūlus apiplėšimas pačiame Panevėžio centre buvo įvykdytas praėjusių metų vasario 24 dieną. Šiek tiek po 15 val. į Respublikos gatvėje esantį juvelyrinių dirbinių saloną įėjo trys medicininėmis kaukėmis veidus prisidengę plėšikai.

Vienas jų pagrasino šaunamuoju ginklu pardavėjai ir ją sugriebęs laikė, o kiti atsineštais plaktukais ėmė daužyti vitrinas ir krautis į maišus juvelyrinius dirbinius. Jau po kelių minučių visi trys nusikaltėliai spruko pro duris.

Vėliau buvo nustatyta, kad plėšikų grobiu tapo beveik 5 tūkst. eurų vertės sidabro gaminiai: 153 žiedai, 33 apyrankės, 44 grandinėlės. Be to, jie parduotuvei padarė 1 tūkst. 330 eurų nuostolį sudaužydami stiklines vitrinas. Iš viso per plėšikų ataką salono savininkai patyrė 6 tūkst. 300 eurų nuostolį.

Šio akiplėšiško nusikaltimo liudininke tapo tuo metu atostogavusi Panevėžio apygardos prokuratūros Antrojo baudžiamojo persekiojimo skyriaus prokurorė Jolita Pocienė. Moteris, eidama į kitoje gatvės pusėje esantį knygyną, pastebėjo juvelyriniame salone siautėjančius plėšikus.

Po akimirkos jie jau spruko lauk iš salono, todėl prokurorė ėmė plėšikus vytis, paskambino policijai. Nusikaltėlių pasivyti moteris nespėjo, tačiau įsidėmėjo, kuria kryptimi jie pabėgo, kur numetė veidus dengusias kaukes, pirštines. Apie tai ji pranešė į nusikaltimo vietą atskubėjusiems policijos pareigūnams.

Dėl šio apiplėšimo buvo pradėtas ikiteisminis tyrimas, kurį atliko Panevėžio apskrities vyriausiojo policijos komisariato pareigūnai, o jam vadovavo Panevėžio apylinkės prokuratūros prokuroras Paulius Jasiukaitis.

Pasak prokuroro P. Jasiukaičio, policijos pareigūnai padarė didelį darbą, išaiškindami šį nusikaltimą. Kriminalistai, norėdami nustatyti įtariamuosius, net pasitelkė miesto viešosiose vietose įrengtų stebėjimo kamerų užfiksuotus vaizdo įrašus. Jiems darbą palengvino ir vienas plėšikų, dauždamas vitriną susipjaustęs ranką ir palikęs savo DNR pėdsakų nusikaltimo vietoje bei kiti kruopščiai surinkti įkalčiai, praneša prokuratūra.

Į teisiamųjų suolą Panevėžio apygardos teisme dėl plėšimo organizuotoje grupėje, panaudojant šaunamąjį ginklą, sėdo 33 metų birštonietis J. Z., 28 metų Prienų gyventojas R. J. ir jo bendraamžis A. N. iš Kauno. Kartu taip buvo teisiamas jiems padėjęs 32 metų D. K. iš Panevėžio. Visi teisiamieji anksčiau teisti nuo 2 iki 7 kartų.

Dar vieno įtariamojo, 28 metų M. K. atžvilgiu, ikiteisminis tyrimas buvo išskirtas į atskirą, nes jis atlieka bausmę Vokietijoje dėl ten padarytų nusikaltimų.

Teismas konstatavo, kad byloje neginčijamai nustatyta kaltinamųjų kaltė. Apiplėšimą jie įvykdė organizuotoje grupėje, kur organizatoriais buvo A. N. ir M. K., vykdytojai – R. J., J. Z. ir R. B., o padėjėjas – D. K. Pastarasis vežiojo iš Kauno atvykusius plėšikus po Panevėžį prieš ir po plėšimo.

Panevėžio apygardos teismas visus 5 teisiamuosius pripažino kaltais. A. N. skirta 6 metų laisvės atėmimo bausmė, o subendrinus su anksčiau paskirta ir neatlikta bausme – 6,5 metų nelaisvės. J. Z., R. B. ir R. J. pataisos namuose turės praleisti 5 metus, o plėšikams padėjęs D. K. – 2,5 metų.