„Arą“ ant kojų sukėlęs buvęs itin svarbus liudytojas įpareigotas išsikraustyti iš namų

Praėjusio sekmadienio popietę Kauno policijos pareigūnams paskambinusi moteris pranešė, kad jos buvęs 54 metų sutuoktinis namuose smurtauja prieš ją ir sūnų (jaunas vyras dirba garsioje advokatų kontoroje teisininku).

Atvykus policininkams, moteris ir jos sūnus buvo kieme, o smurtautojas užsirakino namuose ir grasino, kad nusišaus, jei kas pas jį bandys įsilaužti. Todėl į pagalbą buvo pasitelkti antiteroristinių operacijų rinktinės „Aras“ kovotojai, buvo uždaryta dalis J. Basanavičiaus alėjos. Į įvykio vietą atvažiavo net Kauno apskrities policijos viršininkas Darius Žukauskas.

Buvo nutarta namo iškart nešturmuoti, o bandyti su vyru derėtis. Po ilgų derybų G. Asakavičių pavyko įkalbėti pasiduoti. Vyras buvo neblaivus. Iš jo paimtas legaliai įsigytas pistoletas.

G. Asakavičius buvo sulaikytas dviem paroms ir uždarytas į areštinę.

Pasibaigus dviejų parų terminui, antradienį jis paleistas iš areštinės. Jis įpareigotas gyventi skyrium nuo nukentėjusiosios. G. Asakavičius su žmona išsiskyręs, tačiau jie gyvena po vienu stogu. Tyrimą kuruojanti Kauno apylinkės prokuratūros prokurorė Edita Sangavičiūtė paaiškino, jog dabar vyras iki ikiteisminio tyrimo pabaigos negalės gyventi tame name. Be to, jam uždrausta bendrauti su buvusia sutuoktine.

G. Asakavičius buvo vienas svarbiausių liudytojų plačiai nuskambėjusioje didžiulėje Viliaus Karaliaus ir jo bendrininkų cigarečių kontrabandos byloje, kurios nagrinėjimas teisme tęsėsi keletą metų. Bylos duomenimis, G. Asakavičius buvo tarpininkas tarp V. Karaliaus ir cigarečių pirkėjų. Tačiau baudžiamosios atsakomybės jis išvengė, nes davė tyrimui labai svarbius parodymus. Pasak Muitinės kriminalinės tarnybos pareigūnų, tai buvo „labai stiprus liudininkas, jo parodymai buvo labai reikšmingi“.