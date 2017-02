Amerikiečiu apsimetęs sukčius paliko moterį be pinigų

DELFI EN









Nepaisant nuolatinių pranešimų apie suaktyvėjusius sukčius ir patarimų, kaip nuo jų apsisaugoti, vis dar atsiranda patiklių, jiems savo pinigus atiduodančių, asmenų. 106 tūkst. eurų DELFI / Andrius Ufartas Šiaulių apskrities vyriausias policijos komisariatas praneša, kad į pareigūnus kreipėsi Sodo gatvės gyventoja, gimusi 1981 m. Moters teigimu, šių metų vasario 22 dieną ji elektroninėje erdvėje bendravo su nepažįstamu, JAV piliečiu prisistačiusiu vyriškiu, kuris iš jos apgaule išviliojo 700 eurų. Įvykio aplinkybės tikslinamos, pradėtas ikiteisminis tyrimas.

It is forbidden to copy the text of this publication without a written permission from DELFI.