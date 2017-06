„Agurkinių“ lyderis negalės pagelbėti kūdikio besilaukiančiai M. Bui-Velečkienei

Lietuvos apeliacinis teismas pirmadienį paskelbė, kad palieka galioti Klaipėdos apygardos teismo nutartį, kuria S. Velečkai griežčiausia kardomoji priemonė – suėmimas paskirtas iki rugpjūčio 5 d. Trijų teisėjų kolegija nutarė, kad nėra pagrindo kaltinamąjį paleisti į laisvę, nors šis į teismo depozitinę sąskaitą yra sumokėjęs 30 tūkst. eurų užstatą.

Nors S. Velečka ir negalės padėti sutuoktinei ruoštis motinystei, tačiau ji sutuoktinį ir toliau galės lankyti tardymo izoliatoriuje – moteris reguliariai atvyksta į ilgalaikius pasimatymus.

S. Velečkos skundą atmetęs ir jį nelaisvėje palikęs teismas pažymėjo, kad nors S. Velečka yra vedęs ir jo sutuoktinė nėščia, tačiau iki sulaikymo jis niekur nedirbo, praeityje buvo teistas.

„S. Velečkai pareikšti kaltinimai dėl nusikaltimų, galimai susijusių su labai didelio kiekio narkotinių ir psichotropinių medžiagų kontrabanda veikiant nusikalstamu susivienijimu kelių valstybių teritorijoje, – pažymėjo teismas. – Kaip matyti iš kaltinimų, jis buvo šaunamaisiais ginklais ir šaudmenimis ginkluoto nusikalstamo susivienijimo organizatorius, įkūrėjas. Iš nusikalstamų veikų pobūdžio galima spręsti, jog veikos nebuvo atsitiktinės, galimai padarytos siekiant gauti lėšų pragyvenimui ir nusikalstamai praturtėti. Taigi, šios aplinkybės neigiamai charakterizuoja kaltinamąjį ir rodo didelį jo pavojingumą visuomenei.“

Be to, teismo teigimu, S. Velečkai inkriminuojami nusikaltimai buvo daromi kelių valstybių teritorijose, jis turi ryšių užsienyje, „kuriais pasinaudodamas gali slėptis nuo teismo ir bandyti išvengti jam gresiančios atsakomybės“.

„Apeliacinio teismo nuomone, inkriminuojamų nusikaltimų sunkumas bei gresiančios griežtos bausmės tikimybė leidžia daryti pagrįstą išvadą, kad būdamas laisvėje ir siekdamas išvengti gresiančios bausmės, kaltinamasis S. Velečka gali bėgti (slėptis) nuo teismo“, – rašoma teismo nutartyje.

To, anot teisėjų, nepaneigia šeimyninės aplinkybės, gyvenamosios vietos turėjimas ar kitų pragyvenimo lėšų turėjimas. „Šiuo konkrečiu atveju aptarti suimtojo socialiniai ryšiai, juos įvertinus kartu su nusikaltimų, kuriuos padaręs jis kaltinamas, pobūdžiu, pavojingumu, sunkumu ir griežtos laisvės atėmimo bausmės grėsme, nesumažina bėgimo (slėpimosi) nuo teismo tikimybės, be to, darytina išvada, jog šeima neturėjo jokio teigiamo poveikio kaltinamojo elgesiui, nes nesulaikė nuo nusikalstamų veikų, kuomet jis buvo laisvėje“, – pabrėžė teismas.

Į laisvę S. Velečkos nepaleidęs teismas taip pat pažymėjo, kad jis gali daryti naujus nusikaltimus.

„Suimtajam inkriminuojamos veikos susijusius su itin visuomenei pavojingu neteisėtu disponavimu labai didelio kiekio narkotinėmis ir psichotropinėmis medžiagomis, jų kontrabanda iš vienos valstybės į kitą, nusikalstami veiksmai truko ilgą laiką ir buvo atlikti bendrininkaujant pačia sudėtingiausia bei pavojingiausia bendrininkavimo forma – nusikalstamo susivienijimo, ginkluoto šaunamaisiais ginklais ir šaudmenimis, sudėtyje, o pats S. Velečka ne tik subūrė/organizavo tokios grupės sukūrimą, bet ir jai vadovavo bei aktyviai dalyvavo nusikalstamų veikų padaryme“, – teismas mano, kad nusikalstamų veikų darymas galimai buvo suimtojo ne tik pragyvenimo šaltinis, bet ir vedamo gyvenimo būdo pasekmė.

Tardymo izoliatoriaus vartai neatsivėrė ir kartu su S. Velečka teisiamiems jo grupuotės nariams – teismas nutarė, kad pagrįstai suėmimas buvo pratęstas Norbertui Tučkui, Audriui Petkauskui ir Tadui Petrošiui.

Suėmimo terminas jiems pratęstas, nes jie esą gali pasislėpti nuo teismo. Baudžiamojoje byloje valstybinį kaltinimą palaikantis prokuroras Zdislavas Tuliševskis mano, kad S. Velečka galėtų pasislėpti nuo teismo, nes jam gresia „išimtinai ilgalaikė laisvės atėmimo bausmė“.

„Agurkinių“ byloje, kurią nagrinėja Klaipėdos apygardos teismas, jau birželio pabaigoje planuojamos sakyti baigiamosios kalbos. Tuo metu taip pat turėtų paaiškėti, kokią bausmę prokuroras siūlys skirti S. Velečkai ir kartu su juo teisiamiems asmenims.

„Agurkinių“ byloje kaltinimai yra pateikti 12 asmenų, jie kaltinami dėl ginkluoto susivienijimo organizavimo, neteisėtu disponavimu labai dideliu kiekiu narkotinių medžiagų, ginklais, šaudmenimis, pasikėsinimo nužudyti, nužudymo.

Kaip skelbė teisėsauga, byloje surinkta įrodymų, jog „Agurkiniai“ organizavo kokaino, taip pat narkotikų gamybai naudojamų prekursorių gabenimą ir platinimą, užsiėmė kontrabanda.

Ikiteisminio tyrimo duomenimis, gaujos nariai 2011-aisiais taip pat užsakė verslininko Vidmanto Sadausko nužudymą Kaune. Atlikdami kratas, pareigūnai rado daugybę ginklų, šaudmenų, sprogstamųjų medžiagų.

Pareigūnams, išaiškinusiems „Agurkinių“ gaują, skirtas metų seklių titulas.

S. Velečka ir dar trys „agurkiniai“ praėjusių metų vasarą Klaipėdos apygardos teismo nutartimi buvo paleisti į laisvę, tačiau vėliau šį sprendimą pakeitė Lietuvos apeliacinis teismas, nurodęs kaltinamuosius grąžinti atgal už grotų.