Baltijos šalys Rusijos žurnalisto akimis: nepalioviau stebėtis, kokie mes panašūs

Pagrindinis Lietuvos naujienų portalas DELFI pradeda reportažų ciklą „PostBaltika: Baltijos šalys ruso žurnalisto akimis“, kurio autoriai – žurnalistas iš Rusijos Vladislavas Moisejevas ir fotografas iš Lietuvos Artūras Morozovas. Jie dešimt dienų keliavo po Latviją, Lietuvą ir Estiją. Pristatome jums pirmąjį jų parengtą pasakojimą.

Požeminėje madingo verslo centro automobilių stovėjimo aikštelėje tarp prabangių mašinų įsispraudęs tarsi žaislinis tragiškos spalvos fiatas – ryškiai raudonas su oranžiniais taškučiais ir populiaraus lietuviško žurnalo paauglėms logotipu ant šono.

Jeigu kas Hunteriui Thompsonui būtų pasiūlęs būtent tokia transporto priemone vykti daryti slapto reportažo į Kentukį, jis greičiausiai, taip ir nesulaukęs 67-ojo gimtadienio, būtų paleidęs kulką tiesiai sau į smilkinį. Mums teko šia idiotiška Dievo karvute apvažiuoti Lietuvą, Latviją, Estiją ir šį tą sužinoti apie jų gyvenimą.

Artūrui jos neblogai pažįstamos, lankėsi ne kartą, tad iš pradžių šio mūsų projekto idėją jis vertino skeptiškai: nuogąstavo, jog vargu, ar pamatys ką nors naujo, patrauksiančio jo kaip fotografo akį. Aš Baltijos valstybėse iki tol nesilankiau.

Tiesą sakant, net negalėjau įtarti, kad šias tris nepriklausomas valstybes vadinti „Pribaltika“ – ne itin politiškai nekorektiška. Netrukus paaiškino, kad tai vienas iš didžiausių sovietinės praeities paliktų skaudulių.

Du mūsų ankstesni projektai – „Gilyn į Rusiją“ ir „Krymas“ – nors ir buvo puikiai skaitomi, vargu, ar kam nors labai patiko. Juose šviesių dalykų būta itin mažai. Pabandėme bent kiek sumažinti beprotybės mastą, kurį kursto abi nesutariančios pusės, parodyti visus atspalvius ir įgarsinti pustonius, tačiau tik dar labiau įsiutinome populiariausių požiūrių šalininkus. Dažnai sulaukdavome laiškų ir žinučių su siūlymais pakeliauti po Latviją, Lietuvą ir Estiją, parodyti neparadinį šių šalių gyvenimą su visomis problemomis ir sopuliais. Buvau tikras, kad tokiam projektui nelemta virsti realybe. Ir štai mes Vilniuje požeminėje verslo centro automobilių stovėjimo aikštelėje lipame į ištikimąją boružėlę septyntaškę ant ratų ir leidžiamės į kelią.

Ir vėl negavome jokios konkrečios užduoties, niekas nerėžė atsisveikinimo kalbos – tiesiog reikėjo savo akimis pamatyti ir suprasti kuo daugiau apie vietas bei žmones ir ištrūkti iš tokios komfortiškos dvinarės „draugas-priešas“ schemos, taip sėkmingai ir reguliariai generuojančios visas tas šaunias karines naujienas.

Norėjome daugiau sužinoti apie Lietuvą, pasienyje su Rusija esą besistatančią gigantišką sieną, „besikankinančią“, tačiau sukandus dantis „kenčiančią“ kareiviško NATO bato spaudimą ir besitampančią nuo nekontroliuojamos rusofobijos priepuolių traukulių.

Apie Latviją, kuri tariamai įstrigo SSRS epochoje, šalį, kur neva diskriminuojami rusakalbiai žmonės, o ir šiaip – tiesiog valstybę, kurios žmonės jau netrukus išnyks kaip kokie dinozaurai. Apie Estiją, kurią nekramtęs prarijo narkomanijos drakonas, nacizmas ir dar velniai žino kokios baisybės. Ir, savaime suprantama, apie Rusiją, kuri daugiau nieko kito ir nedaro – tik rezga intrigas Europoje ir Jungtinėse Valstijose, patylomis valdo visą pasaulį ir jau tuoj visus aneksuos arba bent jau užsiundys savo mistiniais programišiais.

Nėra jokios purvinos Rusijos, jokios idealios Europos

Lankiausi daugelyje Europos šalių, tačiau keliavau daugiausia traukiniais ir lėktuvais. Tikriausiai dėl šios priežasties savo galvoje buvau susikūręs gana idealizuotą tipiškos Europos paveikslą – šiuolaikinė sostinė su idilišku senamiesčiu ir keliais dangoraižiais, švarutėlės tarsi išlaižytos gatvės, laisvai anglų kalba kalbantys vietiniai, jaukūs provincijos miesteliai, pastebimas kultūrinis homogeniškumas, neprieštaraujantis atvirumo ir tolerancijos idėjoms.

Deja, kelionė lėktuvu ar traukiniu atima iš keliaujančiojo atsitiktinumų džiaugsmą, galimybę netikėtai pasukti iš autostrados kaimo keliuku ir išvysti absoliučiai kitą realybę, apie kurios egzistavimą neretai nenumano net ir netikėtai pakalbinti vietos gyventojai.

Visus tuos du tūkstančius kilometrų, kuriuos įveikėme, aš nuolat galvojau tik apie vieną dalyką: jeigu visi europiečiai ir rusai, sulaukę pilnametystės, privaloma tvarka valstybės sąskaita būtų siunčiami pakeliauti po žemyną, esu tikras, nebūtų jokių karų ir neapykantos, nesutarimų ir rimtesnių bėdų.

Labai lengva niekinti ir nekęsti to, kurį matei tik per televizorių, to, su kuriuo niekada gyvenime nesikalbėjai, nesėdėjai viename bare ir šiaip neturėjai nieko bendro. Leistis į tokią kelionę neabejotinai verta – ir lankyti ne turistines vietas, o atokiausius kiemus ir užkampius. Tokioje terpėje nori nenori užgimsta net pačiam tokiomis sąlygomis netikėtas empatijos jausmas.

Visos kelionės metu nepalioviau tarsi vaikas stebėtis, kokios visgi panašios Baltijos valstybės ir mano gimtoji Rusija. Ir tikrai ne dėl bendros skaudžios sovietinės praeities – būtent ją mes išgyvename savaip, skirtingai, nors gelia ne mažiau. Kalbu apie kontrastus. Maskva ir Archangelsko sritis skiriasi taip pat drastiškai kaip Vilnius ir rytinis Lietuvos pasienis, antras pagal dydį Latvijos miestas neturi absoliučiai nieko bendro su kone pamirštu kaimeliu kažkur šalies gilumoje. Vos per vieną dieną mes aplankėme nuostabųjį Kauną su jo soborais, hipsteriškomis užeigomis bei art deco stiliaus pastatais ir apgriuvusiais namukais, kuriuose jau senų seniausiai niekas nebegyvena. Nėra jokios purvinos Rusijos ir jokios idealios Europos ar atvirkščiai – šventosios imperijos ir supuvusių Vakarų.

Miestas, tarsi sluoksniuotas pyragas

Lietuvos ir Latvijos sieną kirtome keistoje vietoje, pavadinimu Egiptas. Visa jo istorija susijusi su tuo, jog eilinio karinio konflikto metu kažkas atėjo ir sugriovė vietos liuteronų bažnyčią, o vėliau ją atstatė. Šiuo metu Egiptas atrodo gana vargingai ir neišvengiamai nugrims užmarštin – skirtingai nei to paties pavadinimo valstybė Šiaurės Afrikoje.

Panašų įspūdį palieka ir dviejų Baltijos valstybių pasienis: kadaise čia būta rimtos infrastruktūros, virė gyvenimas. Dabar tik griuvėsiai, o senas, šiukšlėmis užverstas ir laiko deformuotas medinis namas ant kalvos stūkso tarsi nuosprendis senajam pasauliui, kuriam dar buvo reikalingi pasienio kontrolės punktai, tvoros ir spygliuota tvora.

Už nugaros palikę Egiptą, netrukus atsidūrėme priešais didžiulę marmurinę Dovydo žvaigždę. Įvažiuojančius į Daugpilį mus pasitiko memorialas žydams, žuvusiems nacių okupacijos metais. Čia buvo geto, iš kurio gyvi išėjo vos šimtas žmonių, siena. Dabar čia kalėjimas. Ši unikali vieta vien savo išore kelia siaubą. Sunku patikėti, kad čia kažkas sugalvojo apgyvendinti žmones, nors ir pavojingus visuomenei. Bet visgi ėmė ir sugalvojo.

Daugpilis tarsi miniatiūrinė Maskva. Miestas – sluoksniuotas pyragas: čia rasite ir istorinių paminklų, ir vargingų sovietinių daugiabučių dėžučių, ir medinių namelių, ir tipiškų europietiškų biurgeriškų rajonų. Visa tai keistomis proporcijomis sumišę į neįprastą kokteilį, kurio paragavus ištinka lengvas pasimetimas. Artūras karštligiškai spaudinėja fotoaparato mygtuką ir vis iš nuostabos kilsteli antakius. Jis čia pirmą kartą, tad, švelniai tariant, stebisi viskuo ir visais.

Daugpilis – antras pagal dydį Latvijos miestas, kuriame daugiau nei 50 proc. gyventojų – rusakalbiai. Tai suprasti galima vos atvykus, net nežvilgtelėjus į Vikipediją. Latvių kalbą išgirdome tik vidury dienos – kavinėje „Ežiukas rūke“ bendravo grupelė jaunų žmonių.

Pataikėme kaip tik į patį vietos rinkimų kampanijos įkarštį, iš visų pusių į ausis lindo agitacija rusų kalba. Krūvoje beverčių leidinėlių atkapsčiau „Euroskeptikus“, jų lankstinuke Latvija raginama trauktis tiek iš Europos Sąjungos, tiek iš NATO, susigrąžinti nacionalinę valiutą ir grįžti prie konservatyvių vertybių. Šios rašliavos autoriai demonstruoja neslepiamą prielankumą šovinizmui ir ksenofobines nuotaikas, praktiškai dėdami lygybės ženklą tarp homoseksualumo ir pedofilijos. Laimei, Latvijos euroskeptikų politinė jėga 5 proc. barjero rinkimuose neįveikė.

Nesąmonių muziejus ar kažkas daugiau

Stabtelime nedidelėje prieplaukoje. Artūras patraukia prie kranto žvejoti kadrų, o aš lieku saugoti mūsų mašinos. Kažkas pabarbena į langą. Liūdnas, tikrai ne nuo pieno paraudusio veido vyras ryžtingu žvilgsiu ir beldimu akivaizdžiai demonstruoja norą aiškintis santykius. Nusiėmiau akinius ir pasiruošiau gintis, tačiau iš pirmo žvilgsnio įžūlokas pasirodęs nepažįstamasis, pasirodo, tiesiog norėjo išsikalbėti.

Pasakojo, koks sunkus gyvenimas Latvijoje, kaip kažkam išgražino marmūzę ir tapo „Leviatano“ stiliaus teisminio despotizmo auka, kaip jam iki gyvo kaulo įgriso toks gyvenimas, centais vertinamas darbas, problemos šeimoje. Galiausiai nepažįstamasis pareiškė neisiąs į jokius rinkimus, nes tais vagimis ir sukčiais jis netiki.

Apėmė velniškai keistas jausmas: paskutinį kartą tokių istorijų girdėjau visai neseniai ir tai buvo depresyvioje Rusijos glūdumoje, jos buvo pasakojamas praktiškai tais pačiais žodžiais, buvo juntamos tos pačios nepasitenkinimo intonacijos.

Kita stotelė po prieplaukos – baras. Ramiausiai patraukiau prie staliuko, o Artūras įstrigo prie įėjimo ir vėl kaip užburtas spragsėjo fotoaparatu. Vieta pasirodė ypatinga tuo, jog čia būta siaubingai daug sovietinės simbolikos: pjautuvas ir kūjis, karinė uniforma, Lenino biustas, Stalino atvaizdai. Visai tai koketiškai derėjo prie kitų keistenybių, pavyzdžiui, ekshibicionisto, kuris suplojus parodydavo savo daikčiuką, statulėlė, bei tikrų muziejinių eksponatų, pavyzdžiui, senų buities rakandų.

Baras su sovietine simbolika Daugpilio centre DELFI / Artūras Morozovas

– Lietuvoje tokia vieta paprasčiausiai negalėtų egzistuoti“, – iš nuostabos antakius kilstelėjo Artūras.

– Kodėl? Kas čia ne taip? Kažkoks nesąmonių muziejus ir tiek.

– Pažiūrėk – tai sovietinė simbolika. Būtų tas pats, jei kam nors šautų į galvą atidaryti barą, dekoruotą svastikomis ir nacių uniforma.

Kurį laiką bandžiau įrodinėti, jog čia paprasčiausiai į vieną vietą surinkta daug beverčio šlamšto, ir niekas čia nebando piršti sovietinių vertybių, kaip kad neretai nutinka nostalgiją skatinančiose rusiškose užkandinėse pavadinimais „Sovietiniai laikai“ ar „Kalinka-malinka“, kur pamatysi ne tik visų sovietinių dievukų portretų, bet ir anoniminių skundų dėžutes.

Artūras tik purtė galvą ir primygtinai tvirtino, jog net ir tokia neva žaidimo formos nostalgija bando pateisinti ir humanizuoti kruviną XX amžiaus istoriją. Galiausiai paklausia, ar susitaikyčiau su tuo, jog mano gimtame mieste atsidarytų baras, įrengtas nacistiniu stiliumi.

Akimirką nežinojau, ką atsakyti. Pagalvojęs sulemenau, kad būtų velniškai nemalonu, tačiau privačiose valdose drausti neskubėčiau.

Tiesiog niekas ten nepirktų alaus, gali būti, kad paromis nuo tokios vietos nesitrauktų protestuotojai. Ko jau ko, o galvoti kaip nori žmonėms drausti nevalia, kad ir koks klaidingas tas požiūris bebūtų.

Tokie barai – visuomenės problema. Visuomenės, kuri deda per mažai pastangų, kiekvienam atskirai ir visiems kartu aiškindama, kas yra nacizmas, ir kodėl žaidimas jo simbolika – visai ne kietas, o apgailėtinas sprendimas.

Baro darbo laikas baigėsi. Priėjo padavėja. Kol atsiskaitinėjome, papasakojo, kad anksčiau čia bazavosi Gestapas, o aplinkui ir po šiai dienai galima išgirsti nukankintų žmonių aimanų.

Tą vakarą supratau: ši kelionė bus labai keista.